Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Y.Ç.’nin, ilkokul ikinci sınıftan bu yana babası, eniştesi, kuzeni ve babasının arkadaşının cinsel istismarına marız kaldığı ortaya çıktı. İstismar, Y.Ç.’nin lisedeki rehber öğretmenine mektup yazmasıyla anlaşıldı.

Y.Ç. mektubunda, babası S.Ç.’nin kendisini arkadaş ortamına çağırdığını, burada eniştesi A.Y.’nin zorla birlikte olması için kendisini tehdit ettiğini anlattı. Y.Ç., eniştesinin kendisini bir yıl öncesine kadar istismar etmeyi sürdürdüğünü de söyledi.

"YARDIM İSTEDİĞİ KUZENİ DE TECAVÜZ ETTİ"

Y.Ç. ayrıca, yaşadıklarını anlatıp yardım talebinde bulunduğu kuzeni S.K.’nın da cinsel tacizine maruz kaldı. Kendisini taciz eden S.K.’nin, bir süre sonra cinsel istismara başladığını anlatan Y.Ç., mektubuna şöyle devam etti:

“Babamın, ilçede işletmecilik yapan arkadaşı E.Ü. tarafından da cinsel tacize uğradım. Buna karşı koyunca, E.Ü. okuluma gelip ‘Bu okulda fuhuş yapan birçok kız’ var diyerek beni şikayet etti. Babam, eniştem, kuzenim ve babamın arkadaşı küçüklüğümden beri bana alkol de içiriyordu.”