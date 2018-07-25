Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde bir kadını taciz etti!

İddiaya göre, E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı. E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu. Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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