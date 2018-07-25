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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde bir kadını taciz etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde bir kadını taciz etti!

İddiaya göre, E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı. E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu. Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.

bursa

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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