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Bursa- Orhaneli Yolunda 3 Aracın Karıştığı Kazada 6 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 04:14 | Son Güncelleme

Bursa-Orhaneli Doğancı Barajı mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Barajı mevkisinde 3 araç kaza yaptı.

Bursa- Orhaneli Yolunda 3 Aracın Karıştığı Kazada 6 Yaralı

Bursa-Orhaneli Doğancı Barajı mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Barajı mevkisinde 3 araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa- Orhaneli Yolunda 3 Aracın Karıştığı Kazada 6 Yaralı

Bursa- Orhaneli Yolunda 3 Aracın Karıştığı Kazada 6 Yaralı

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