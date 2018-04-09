Bursa- Orhaneli Yolunda 3 Aracın Karıştığı Kazada 6 Yaralı

Bursa-Orhaneli Doğancı Barajı mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Barajı mevkisinde 3 araç kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.