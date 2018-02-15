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Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu sokaklar ablukaya alınıp ikamet ettikleri evlerine tek tek girildi.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı baskınlara aralıksız devam ediyor.

Bursa’da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu sokaklar ablukaya alınıp ikamet ettikleri evlerine tek tek girildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kentte uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı baskınlara aralıksız devam ediyor. Şubeye bağlı çok sayıda polis memuru, şube müdürünün de katılımıyla Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nde önceden belirlenmiş 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dün gece gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evleri narkotik köpeklerinin de yardımıyla didik didik aradı. Aramalarda ev sahipleri kapıları açmayınca kapılar kırılarak girildi. Herhangi kimsenin kaçmaması için operasyon yapılacak evlerin bulunduğu sokakların giriş çıkışlarını kapatan polisler yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet çalıntı motor ve çeşitli miktarlarda esrar ile metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Narkotik Şubeye bağlı polis memurları sadece ev baskınları ile değil gelen ihbarlar doğrultusunda kente uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara da geçit vermedi. Gelen bilgi üzerine bir arabayı durduran narkotik polisleri yaptıkları aramada 2 kilo 100 gram sentetik kannobinoid ele geçirdi. Arabada bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından U.K., S.Ç., M.Ş., E.T., V.Y., Ö.T., B.D., A.Ç., Y.A., S.A., Ö.Y. ile farklı suçlardan aranması olan İ.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6 tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
2 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
3 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
4 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
5 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
6 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
7 / 7

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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