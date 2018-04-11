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Bursa polisinden film gibi operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin düzenlediği film gibi operasyonda piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbarlar üzerine şehir merkezine uyuşturucu getirecekleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bursa’da narkotik polisinin düzenlediği film gibi operasyonda piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbarlar üzerine şehir merkezine uyuşturucu getirecekleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ö.H, B.O, H.K, İ.H.D. ve Y.Ş. isimli 5 kişiyi takibe alan polis, şahıslara ait aracı kıskaca aldı. Film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza atan polis, seyir halindeki aracı Osmangazi ilçesinde etrafı sarılarak durdurdu. Araçta bulunan Ö.H. ve B.O. isimli 2 kadın ile H.K, İ.H.D, ve Y.Ş. indirilerek üst aramaları yapıldı. Şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız silah çıkarken, araçta ise piyasa değeri 125 bin lira olan 500 gram metanfetamin, 60 gram kokain, bir miktar esrar ve tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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