Bursa sokakları, ülkelerin dansçılarıyla şenlendi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 32'nci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması heyecanı kortej yürüyüşü ile başladı. 7-12 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek folklor şenliğine, 750 dansçı ve müzisyen katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın heyecanı bugün başladı. Mehmet Takımı'nın gösterisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'in geleneksel hale gelen güvercin uçurmasıyla başlayan etkinlik, Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile devam etti. Kültürpark'a kadar devam eden kortejde yarışmaya katılan ülkelerin dansçıları hünerlerini sergilerken, aynı zamanda görsel şölen oluşturdu.

14 yerli ekibin de yer aldığı gruplar 8-9-10 Temmuz tarihlerinde de Nilüfer Nazım Hikmet Kültür Evi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Huzurevi, Korupark ve Podyumpark'ın yanı sıra 17 ilçede halk danslarından örnekler sahneleyecek. Performanslar, 12 Temmuz Perşembe akşamı final programında, alanında uzman 8 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Çin, Bolivya, Brezilya, Gürcistan, Kolombiya, Güney Kore, Makedonya ve Rusya'dan Nijerya'ya kadar 24 ülkeden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa'da izlenime sunacak. Bursa'nın 17 ilçesindeki sahnelerde 6 gün boyunca gösteriler de gerçekleştirilecek.

Katılan ülkeler ise şöyle;

Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kosta Rika, Kuzey Osetya, Makedonya, Malezya, Moldova, Polonya, Portekiz, Türkmenistan ve Ukrayna.

