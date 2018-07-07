HABER

Bursa sokakları, ülkelerin dansçılarıyla şenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 23:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, 32'nci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması heyecanı kortej yürüyüşü ile başladı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 32'nci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması heyecanı kortej yürüyüşü ile başladı. 7-12 Temmuz tarihleri arası gerçekleştirilecek folklor şenliğine, 750 dansçı ve müzisyen katılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın heyecanı bugün başladı. Mehmet Takımı'nın gösterisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'in geleneksel hale gelen güvercin uçurmasıyla başlayan etkinlik, Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile devam etti. Kültürpark'a kadar devam eden kortejde yarışmaya katılan ülkelerin dansçıları hünerlerini sergilerken, aynı zamanda görsel şölen oluşturdu.

14 yerli ekibin de yer aldığı gruplar 8-9-10 Temmuz tarihlerinde de Nilüfer Nazım Hikmet Kültür Evi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Huzurevi, Korupark ve Podyumpark'ın yanı sıra 17 ilçede halk danslarından örnekler sahneleyecek. Performanslar, 12 Temmuz Perşembe akşamı final programında, alanında uzman 8 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Çin, Bolivya, Brezilya, Gürcistan, Kolombiya, Güney Kore, Makedonya ve Rusya'dan Nijerya'ya kadar 24 ülkeden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa'da izlenime sunacak. Bursa'nın 17 ilçesindeki sahnelerde 6 gün boyunca gösteriler de gerçekleştirilecek.

Katılan ülkeler ise şöyle;

Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kosta Rika, Kuzey Osetya, Makedonya, Malezya, Moldova, Polonya, Portekiz, Türkmenistan ve Ukrayna.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Kırmızı ışıkta vurduğu işadamı yeğenini suçladı (2)Kırmızı ışıkta vurduğu işadamı yeğenini suçladı (2)
Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

'Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın kızı Amerika'da doğuyorsa...

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 1 ölü, 18 yaralı

Korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 1 ölü, 18 yaralı

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.