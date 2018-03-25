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Bursa’ tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Bursa’da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.Vatandaşların cep telefonuyla akşam saatlerinde çektiği fotoğrafta Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği isimli tramvayın arkasına oturan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Bursa’ tehlikeli yolculuk

Bursa’da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.
Vatandaşların cep telefonuyla akşam saatlerinde çektiği fotoğrafta Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği isimli tramvayın arkasına oturan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, Altıparmak Caddesi’nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Araçtan görüntülendiklerini anlayan gençler, hareket halindeki tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.

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