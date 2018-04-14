Bursa Valisi yangının çıktığı hastaneye gelerek açıklama yaptı

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının çıktığı Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde inceleme yaparak, yaralanan olmadığını ve yangının sebebinin araştırıldığını belirtti.

Bursa’da Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde saat 11.00 civarında yangın çıktı. Hastanenin çatı katında çıkan yangında can kaybı yaşanmazken yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili detaylı bilgi almak isteyen Bursa Valisi İzzettin Küçük hastaneye geldi. Burada hastane başhekimi ve itfaiye daire müdürüyle görüşen Vali Küçük daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Küçük, yangının hastanenin poliklinik bölümündeki çatı katında çıktığını belirterek can kaybı yaşanmadığını, yangının soğutma sisteminden çıkmış olabilme ihtimali üzerinde durduklarını fakat detaylı teknik araştırmanın devam ettiğini dile getirdi. Vali Küçük, “Hastanemizin poliklinik bölümünde çatı katında saat 11.00 civarında bir yangın çıktı. Bütün itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. Tamamen söndü, şuanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Tabi yangın poliklinik bölümünde çıktığı için hastalarımızı refakatçileri spor salonuna tahliye ettik. Hiçbir zarar gören hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için bir tesellidir. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çatı katında soğutucu sistemlerin olduğu yerde çıktığı, tahminimiz değerlendirmemiz şimdilik bunlarla ilgili olabilir ama teknik araştırmalarımız devam edecektir” dedi.