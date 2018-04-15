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Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Bursa'da, pazaryerinde kayınpederi Mahmut Çiftçi’yi öldürdükten sonra evini yakan, rehine aldığı kişiyi bacağından vuran cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33), adliyeye sevk edildi.

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan’da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi’ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgâha yakın bir yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler’in (54) de koluna saçmalar isabet etti.

DHA'nın haberine göre silah sesleri üzerine pazaryerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elinde silah, öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi’nin Sırameşeler Mahallesi 12’nci Esen Sokak’ta kirada oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi’nin öldüğü hastanede bulunurken, içeri giren Dağdelen evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.

REHİNEYİ AYAĞINDAN VURDU

Bir süre sonra Yakup Dağdelen, aynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi’yi (66) rehine alarak dışarı çıktı. Dağdelen’in başına silah dayayıp, sokakta birlikte dolaştığı Mehmet Macit Mekikçi, bir ara yere oturdu. Bu sırada Yakup Dağdelen, Mekikçi’yi sağ bacağından vurdu. Müdahale eden Polis Özel Harekât ekipleri Yakup Dağdelen’i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mekikçi ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam bir kisiyi olduruyor, evi yakiyor, rehin alip yaralayip sokakta gezdiriyor, yok mu keskin nisanci? neyi beklediniz. amerikada coktan indirmislerdi
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