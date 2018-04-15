Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan’da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi’ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgâha yakın bir yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler’in (54) de koluna saçmalar isabet etti.

DHA'nın haberine göre silah sesleri üzerine pazaryerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ



Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elinde silah, öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi’nin Sırameşeler Mahallesi 12’nci Esen Sokak’ta kirada oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi’nin öldüğü hastanede bulunurken, içeri giren Dağdelen evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.