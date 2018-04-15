Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan’da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi’ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgâha yakın bir yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler’in (54) de koluna saçmalar isabet etti.
DHA'nın haberine göre silah sesleri üzerine pazaryerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ
Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elinde silah, öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi’nin Sırameşeler Mahallesi 12’nci Esen Sokak’ta kirada oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi’nin öldüğü hastanede bulunurken, içeri giren Dağdelen evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.
REHİNEYİ AYAĞINDAN VURDU
Bir süre sonra Yakup Dağdelen, aynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi’yi (66) rehine alarak dışarı çıktı. Dağdelen’in başına silah dayayıp, sokakta birlikte dolaştığı Mehmet Macit Mekikçi, bir ara yere oturdu. Bu sırada Yakup Dağdelen, Mekikçi’yi sağ bacağından vurdu. Müdahale eden Polis Özel Harekât ekipleri Yakup Dağdelen’i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mekikçi ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 1 yorum