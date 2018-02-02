Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın (2)

15 KİŞİ ÇEVREDEKİ DİĞER HASTANELERE KALDIRILDI
Bursa'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nin eksi 2'nci katında bulunan MR odasında çıkan yangın nedeniyle dumandan ve alevler ile etkileşime giren bazı kimyasallardan yayılan kokudan etkilenen 15 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
FOTOĞRAFLI
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz
Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum