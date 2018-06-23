Bursa'da 1 kadının öldüğü kavgaya 9 gözaltı

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, önceki gün silahla vurulan Sevda Doğan'ın öldüğü, bir süre önce yaşımını yitiren oğlunun eşi Zübeyde Şen'in (36) de ağır yaralandığı kavgayla ilgili 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim Mahallesi'nde gezen Fırat E. ve arkadaşları ile Sevda Doğan arasında sözlü tartışma çıktı. 2016 yılında bir cinayete kurban giden oğlu Gökhan Şen'in Fırat E.'nin ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını öne süren Doğan, mahalleye gelmemelerini istedi. Bu sırada toplanan mahalleli, Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırdı. Gruptan Fırat E., silahını çekip Sevda Doğan'a ve bir süre önce öldüğü belirtilen oğlu Gökhan'ın eşi Zübeyde Şen'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Doğan, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin gidebilecekleri yerleri tek tek belirleyip araştırma yaptı. Bir aracı takibe alan Yunus timleri, şüphelilere ulaştı. Düzenlenen operasyonla Fırat E.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 2 bıçak ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelilerin, başta Bursa, birçok ilde çok sayıda yağma, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlara karıştıkları saptandı. Şüphelilerden Fırat E.'nin 73, Y.G.'nin 37, F.E.'nin 32, A.T.'nin 14, Y.K.'nın 10, T.D.’nin 3, T.G.’nin ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Y.G.’nin 2 ayrı hırsızlık suçundan, F.E.’nin fuhuşa aracılık ve hırsızlık suçlarından, A.T.’nin ise silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.