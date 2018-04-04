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Bursa’da 12 polis FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından İnegöl ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 polis memurundan 12’si tutuklandı.Bursa TEM Şube Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İnegöl ilçesinde örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen daha önceden açığa alınan biri komiser 22 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından İnegöl ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 polis memurundan 12’si tutuklandı.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İnegöl ilçesinde örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen daha önceden açığa alınan biri komiser 22 polis memuru gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten komiser ve 15 polis memuru adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 16 polis memuru hakkında karar verildi. Mahkeme komiser ve 11 polis memurunun tutuklanmasına karar verirken 4 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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