Bursa’da 12 polis FETÖ’den tutuklandı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından İnegöl ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 polis memurundan 12’si tutuklandı.
Bursa TEM Şube Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İnegöl ilçesinde örgütün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen daha önceden açığa alınan biri komiser 22 polis memuru gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten komiser ve 15 polis memuru adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 16 polis memuru hakkında karar verildi. Mahkeme komiser ve 11 polis memurunun tutuklanmasına karar verirken 4 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi
İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum