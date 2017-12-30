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Bursa'da 2 bin polisle 'huzur uygulaması'

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 09:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle 'huzur uygulaması yapıldı.Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerleri denetlendi.Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir ve İznik ilçelerine giderek uygulamayı yerinde takip etti. Vatandaşlarşa sohbet eden Ak, polis vatandaş işbirliğine dikkat çekti.

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