Bursa'da 2 bin polisle 'huzur uygulaması'

Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle 'huzur uygulaması yapıldı.Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerleri denetlendi.Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir ve İznik ilçelerine giderek uygulamayı yerinde takip etti. Vatandaşlarşa sohbet eden Ak, polis vatandaş işbirliğine dikkat çekti.
Sevdiğiyle evlendiği için toplu tecavüze uğradı
Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!
Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü
Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı
Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
2017 Türkiye'de ve dünyada nasıl geçti?
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum