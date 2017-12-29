Bursa'da 2 katlı tarihi ahşap bina yandı, ev sahibine ulaşılamadı (2)

YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece çıkan yangında küle dönen iki katlı ahşap evde söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, enkazda arama yaptı. Aramada, ev sahibi İbrahim Samast'ın (72) yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Samast'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)
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