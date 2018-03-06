Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şahıstan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda, plakası tespit edilen araç İstanbul-Bursa oto yolunda durduruldu. Yapılan aramada 2 kilo 80 gram bonzai ele geçirildi. F.Y., A.K., Ö.E., A.A. ve B.G. gözaltına alındı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 14 kişiden F.Y., A.K., Ö.E., A.A., B.G., M.G., F.Ç. ve H.G. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkan Ö.E., A.A., B.G., M.G., F.Ç. ve M.G. tutuklanırken H.G ve A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.