HABER

Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şahıstan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şahıstan 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda, plakası tespit edilen araç İstanbul-Bursa oto yolunda durduruldu. Yapılan aramada 2 kilo 80 gram bonzai ele geçirildi. F.Y., A.K., Ö.E., A.A. ve B.G. gözaltına alındı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 9 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 14 kişiden F.Y., A.K., Ö.E., A.A., B.G., M.G., F.Ç. ve H.G. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkan Ö.E., A.A., B.G., M.G., F.Ç. ve M.G. tutuklanırken H.G ve A.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da 2 kilo bonzai ile yakalanan 6 şahıs tutuklandı

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişimKerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.