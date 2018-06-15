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Bursa'da 2 lüks villa yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

BURSA'da bayram sabahı, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, 2 lüks villayı küle çevirdi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bayram sabahı, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, 2 lüks villayı küle çevirdi. Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde bulunan Kirazli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.'ye ait villada elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede yayılarak yanında bulunan M.O.'ya ait villaya ve çevredeki ormanlık alana sıçradı. Dağ yamaçlarındaki dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 3 arazöz ve 5 itfaiye aracındaki ekipler yangına müdahale etti. 2 lüks villayi kül eden yangın, ormana yayılmadan söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemesinde, yangının elektrik kontağında başladığı belirtildi. Öte yandan, villa sahiplerinin, bayram nedeniyle evlerinde bulunmadığı ögrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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