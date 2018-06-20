Bursa'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu (2)

KORKUNÇ İŞKENCEYİ ORTAYA ÇIKARAN NEKROPSİ RAPORU

Bursa'da bacakları kesilmiş olarak bulunan kedi yavrusunun ölüsü, Yıldırım Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Burada yapılan nekropsi sonucu Doç. Dr. M.Özgür Özyiğit'in hazırladığı Dekan Vekili Ülgen Günay'ın onayladığı teşhis ve analiz raporunda, "Nekropsisi yapılan 5 aylık olduğu tahmin edilen melez, sahipsiz kedinin, ön bacakları art, cubiti hızasından kesilmişti. Arka bacakları ise tibo-parsal eklemlerinden travmatize edilerek dezartiküle edilmişti. Sol femurda parçalı bir kırık ve bölgesel kanamalar mevcuttu. Abdomende deri altında ve karın kasında oldukça yaygın ve şiddetli kanama sahaları şekillenmiştir. Karın boşluğunun muayenesinde iç organların anemik görüntüsü dikkat çekti. Bağırsak halkaları arasında mezenteriyom da kan pıhtıları mevcuttu. Göğüs boşluğunun içersinde kan pıhtılarına rast landı" görüşü belirtildi.

Raporun, Patoloji-Anatomik tanısında ise "Hayvanın iç orgeanlarındaki anemi, deri altındaki yaygın kanamalar, bacaklarında kesiler ve sol femurdaki kırık göz önünde bulundurulduğunda hayvanın ölmeden önce travmatize edildiği gözlendi. Ölümünün hemorajik şok ve ağrı şoku ile uyumlu oludğu düşünülmüştür" denildi.

Hazırlanan bu raporun ardından Doğa Koruma ekipleri hayvana işkence yapıp telef ettikten sonra bacaklarını kesen kişi veya kişileri araştırıyor.

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