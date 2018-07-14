Bursa'da 7 çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşları 14 ile 15 olan 7 çocuk, motosiklet hırsızlığından tutuklandı.
Karacabey ilçesinde son zamanlarda motosiklet hırsızlığı nedeniyle artan şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası, çeşitli mahallelerden motosiklet çaldıkları tespit edilen H.B. (15), H.İ.B. (15), D.O. (15), G.T. (15), H.B. (15), A.S. (14) ve E.B. (14) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerini alan savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 7 şüpheli, tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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