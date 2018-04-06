Bursa'da 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen M.M., Z.M., M.A.K., S.K., S.M., Z.K., B.O. ve M.M.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum