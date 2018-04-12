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Bursa'da 9 subaya FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 muvazzaf subay gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün 'mahrem' yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 üsteğmenle 1 teğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Hatay, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 muvazzaf subay gözaltına alındı. Şüpheli subaylar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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