Bursa'da 98 FETÖ şüphelisinin sorgusu sürüyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 23 ilde önceki gün düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 1'inci Sınıf eski Emniyet Müdürü Önder Alptekin'in de bulunduğu 98 kişinin sorgusu sürüyor.
Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 102 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, önceki gün ihraç edilen, açığa alınan ve emekliye sevk edilen 4 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 23 komiser ve 26 polis memuru olmak üzere toplam 55 emniyet mensubu ile muvazzaf 2 üsteğmen, 6 astsubay ve askeri okul ile ilişiği kesilen 38 öğrenci ve özel sektörde çalışan 1 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Bursa merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 98 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınanlar da Bursa'ya getirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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