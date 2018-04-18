Bursa’da adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı

Bursa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından Bursa’nın farklı noktalarında yapılan operasyonda beş kişi gözaltına alındı. Ekipler, ikamet ve otomobillerde yaptıkları aramalarda 100 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda ectasy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı.