Bursa'da atılan sigara yangına sebep oldu

BURSA,(DHA)BURSA'da Doğanbey Toki Konutlarında atılan sigaradan yangın çıktı.Yangın daire sakinlerince söndürüldü. Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde Doğanbey TOKİ konutlarındaki B6 Blok'ta bulunan bir dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonun kenarında çıkan yangın kısa sürede etkisini artırırken, balkonda yer alan bazı malzemeler de yandı. İtfaiye ekipleri de söz konusu bölgeye gelirken yangın, daire sakininin çabasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Konut sakinleri ise, balkonda bulunan naylonların yandığını belirtirken, konutlarda çok fazla içilen sigaraların aşağıya atıldığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.
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