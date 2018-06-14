Bursa'da bayram öncesi sıkı denetim

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı arifesinde kentin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Şehirlerarası yollarda trafik denetlemelerini sıklaştıran ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de uygulamalara başladı. Asayiş ekipleri, otobüslerden inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparken, trafik ekipleri de terminalden hareket eden otobüsleri durdurup, broşür dağıttı. Şoförleri trafik kurallarına, sürücü değişim zamanlarına uymaları yönünde uyaran ekipler, yolculara da yolculuk sırasında sürücüyü denetleyebileceklerini belirtti.
Sürücüler, yapılan denetimlerin sadece bayram önceleri değil, her zaman yapılması gerektiğini söyledi.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum