Bursa’da belediye otobüsü alev alev yandı, faciadan dönüldü

Bursa’da seyir halindeki belediye otobüsü yolcuları içerisindeyken alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’da belediye otobüsü seyir halindeyken nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev topuna dönüştü. Otobüs şoförü hemen kapıları açtı ve içindeki yolcuların tahliyesini sağladı. Büyük bir panikle otobüsü terk eden yolcu ve şoför otobüsten uzaklaşarak yanan otobüsü izledi. Bir vatandaşın o anları telefonuna çekti. Çevredekiler itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan olamazken otobüs kullanılamaz geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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