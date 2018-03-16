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Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Bursa’da Yıldırım Belediyesi ve jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele için yeni bir proje başlattı.Yıldırım Jandarma Karakolu ile Yıldırım Belediyesi, ’Yıldırım’da belediye jandarma el ele, uyuşturucu ile mücadele’ adı altında yeni bir projeye imza attı.

Bursa’da Yıldırım Belediyesi ve jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele için yeni bir proje başlattı.
Yıldırım Jandarma Karakolu ile Yıldırım Belediyesi, ’Yıldırım’da belediye jandarma el ele, uyuşturucu ile mücadele’ adı altında yeni bir projeye imza attı. Projenin kapsamında umuma açık iş yerleri, okullar, fabrikalar, dernekler, muhtarlıklar, camiler ve jandarmanın görev sınırları içerisindeki birçok yerde konferanslar düzenlenip, broşürler dağıtıldı. Jandarma ekipleri, otobüs durakları ve dükkanların camlarına da astıkları afişlerle vatandaşları bilgilendirdi. Bu proje ile birlikte ekipler, daha önce uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve ailelerine de ziyarette bulundular.

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

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Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
2 / 6

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
3 / 6

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
4 / 6

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
5 / 6

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
6 / 6

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje

Bursa’da belediye ve jandarmadan örnek proje
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