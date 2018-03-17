 Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Çağrı Ç., husumetli olduğu Mehmet Çakar'ı (38) çıkan kavgada bıçakla yaraladı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı Ç., aralarında husumet bulunan Mehmet Çakar'a ait oto tamirhanesine gitti. Burada Çağrı Ç. ile Çakar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında getirdiği bıçağı çeken Çağrı Ç., Mehmet Çakar'ı 3 yerinden bıçakladı. Çağrı Ç. kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, Çağrı Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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