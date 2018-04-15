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Bursa’da bir kişiyi öldürüp, rehine aldığı bir kişiyi de yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

Bursa’da rehine krizinde bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi ise bacağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da bir kişiyi öldürüp, rehine aldığı bir kişiyi de yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa’da rehine krizinde bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi ise bacağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’daki cezaevinden kaçan Yakup D. (27), kayınpederi Mahmut Çiftçi’yi (50) parkta silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kayınpederinin oturduğu eve giden zanlı, burada ev sahibi Macit M. ile karşılaştı. Ev sahibini pompalı tüfekle rehin alan şahıs, ardından evi ateşe verdi. Dumanların kısa sürede yükselmesiyle ev yandı. Elinde tüfeğiyle rehineyi mahallenin başına getiren Yakup D., polisin bütün çabalarına rağmen ikna edilemedi. İkna uğraşları sırasında zanlının elindeki silah ateş alınca Macit M. ayağından vuruldu. Yakup D. yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Macit M. de ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Yakup D, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da bir kişiyi öldürüp, rehine aldığı bir kişiyi de yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa’da bir kişiyi öldürüp, rehine aldığı bir kişiyi de yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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