HABER

Bursa'da biyokütle enerji santrali gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında bilgi vermeye gelen görevliler ile köylüler arasında tartışmalar yaşandı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında bilgi vermeye gelen görevliler ile köylüler arasında tartışmalar yaşandı. Köylüler, gelen heyetin bilgi verme konusunda yetersiz kaldığını iddia ederken, santrali yaptırmamak için tuttukları nöbete devam edeceklerini söyledi. Büyükorhan İlçesi Karaağız köyünde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa Valiliği'nin görevlendirdiği aralarında sağalık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında bir araya geldi. Soru cevap şeklindeki görüşmelerde Bursalı çevrecilerde Karağız köyü sakinlerine destek verdi. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüşmelerde çevreciler ve Karağız köyü sakinleri, heyeti kendilerini aydınlatacak bilgiye sahip olmamakla suçladı. Projenin yaşama geçirilmemesi için köylülelerin yanında olan Prof. Dr. Kayıhan Pala, daha önce termik santrallerle ilgili bilimsel araştırmalar yaptıklarını hatırlatıp köydeki evlere yaklaşık 500 metre uzaklıkta yapılması planlanan santralle fosil yakıt yakacak bir tesis olduğunu bunun da çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyip, "Bu kadar kırsal ve uzun tarihi olan bir yerde halka rağmen, birileri para kazanacak diye bir şey yapmak doğru bir tutum değildir" dedi. KADINLAR GÜNDÜZ, ERKEKLER GECE NÖBETTE Sonuç alınamayan görüşmelerden sonra santral karşı eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Zeride Çetin, "Biz zehirlenmek de istemiyoruz, bu doğamızı kaybetmek de istemiyoruz. Gelen yetkililer bunun hakkında bir şey söylemiyor. Biz burada yaşıyoruz. Bu güzel doğamızı kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Köy halkı olarak bu tesise karşıyız. Bizi niye dinlemiyorlar. Bu projeye imza atılmış. Bizim imzadan ve projeden haberimiz bile yok. İnşaat sahasında gündüzleri biz kadınlar geceleri ise erkekler nöbet tutuyor. Niye ? Sağlımız için, bu temiz havamızı niye başkalarına kaptıralım" diye konuştu. Uzun süren görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Bodrum'da Don Kişot balesi sahnelendiBodrum'da Don Kişot balesi sahnelendi
Kırmızı listede aranan terörist, etkisiz hale getirildiKırmızı listede aranan terörist, etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Diğer Haberler
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

Sosyal medya fenomeni çift davalık oldu! Her şey ihanetle başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.