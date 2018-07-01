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Bursa'da biyokütle enerji santrali nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, bölgeye yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için gerekli malzemenin yüklü olduğu TIR'ların girişini engellemek amacıyla 2 gündür nöbet tutuyor.

Bursa'da biyokütle enerji santrali nöbeti

İsmail KAYA- Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nin sakinleri, bölgeye yapılması planlanan biyokütle enerji santrali için gerekli malzemenin yüklü olduğu TIR'ların girişini engellemek amacıyla 2 gündür nöbet tutuyor.
Bursa’nın dağlık ilçelerinden Büyükorhan'ın kırsal Karaağız Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgede yapılmasın planlanan biyokütle enerji santraline yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca söz konusu tesis için bir süre önce 'ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Kararı protesto amacıyla eylem yapan bölge sakinleri, bu kez santrali yapacak şirketin bölgeye TIR’larla malzeme göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleli, TIR’ların bölgeye getirilmesini engellemek amacıyla 2 gündür yol girişinde nöbet tutuyor. Bakanlığın 'ÇED gerekli değildir' raporu vermesi üzerine tesise tepki amacıyla bir süre önce yüksek katılımlı eylem gerçekleştirdiklerini belirten bir mahalle sakini, şunları söyledi:
"Bize, bu santralde şeftali çekirdeği, tarımsal atıklar, ormandan toplanan ağaç parçaları ve mısır koçanlarının yakılarak enerji üretileceği söylendi. Bu tesis yenilenebilir enerji tesisi olarak tanıtılsa da aslında orta büyüklüğe yakın bir termik santraldir. Yatırımcı şirket, yakacak olarak orman ürünleri ile mısır koçanı, zeytin dalı, domates sapları, şeftali çekirdeklerini göstermiş. Mahallemizin çevresinde ise yakacak sağlanması planlanan orman değil, korunan ardıç korulukları var. Bu santralin yakacağı kadar orman atığı üretimi yok. Şirketin TIR’larla malzeme göndereceği haberini alınca mahalle girişinde yol üzerinde toplu olarak nöbet tutmaya başladık. Amacımız, malzeme taşıyan araçların bölgeye girişine engel olmak."
Nöbet eylemini 2 gündür sürdüren Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak, bölgeye santral yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

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Bursa'da biyokütle enerji santrali nöbetiBursa'da biyokütle enerji santrali nöbetiBursa'da biyokütle enerji santrali nöbeti

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