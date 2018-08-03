Bursa'da borç kavgası: 1 yaralı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde emekli infaz koruma memuru A.A., borç alacak meselesinden tartıştığı A.Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde, Gemlik Sanayi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru A.A. ve A.Ç., borç alacak meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönen olayda A.A., tabancasını çekerek A.Ç.'ye 5 el ateş etti. Kol, bacak ve karın bölgesinden yaralanan A.Ç., çevredekiler tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. A.A. ise olayın ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

