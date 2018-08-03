Bursa'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Erol Çelik'in (26) çevre yolu kenarındaki boş arazide cesedi bulundu. Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi. Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek.



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