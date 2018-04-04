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Bursa'da 'ByLock' operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

BURSA'da,  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 2'si yabancı 8 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 2'si yabancı 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3'ü kadın toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheliler, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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