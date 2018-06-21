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Bursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı.

Bursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- Yeniden

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Harmancık ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Meyran mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Harmancık'a vefat eden bir yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan Büyükşehir Belediyesi'ne ait S.K yönetimindeki 16 SVC 47 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp, yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüste bulunan Nurgül Çakmak (61) öldü, 28 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Harmancık ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Bursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- YenidenBursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- YenidenBursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- YenidenBursa'da cenazeye gidenlerin otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı (2)- Yeniden

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