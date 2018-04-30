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Bursa'da çiçekçide yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 08:37 | Son Güncelleme

BURSA'da, çiçekçide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Bursa'da çiçekçide yangın

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, çiçekçide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, hasar meydana geldi.
Olay, sabah erken saatlerde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Çiçek ve bahçe bitkilerinin satışının yapıldığı işletmede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahalede zorlandı. 4 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından işletmede hasar meydana geldi.

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