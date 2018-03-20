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Bursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

BİNLERCE kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

Bursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konuldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BİNLERCE kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.
Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı’nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el konuldu. Bir aracın içerisinde Çftlik Bank’a ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan işyerinin içerisinde ise Çiftlik Bank'a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri gözetimi altında tutulan araçlar, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konulduBursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konulduBursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konulduBursa’da Çiftlik Bank’ın 34 aracına savcılıkça el konuldu

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