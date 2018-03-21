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Bursa'da Çiftlik Bank'ın el konulan araçları çiftliğe park edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

 BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Çiftlik Bank'a ait 34 araçtan 25'i, İnegöl’deki çiftliğe getirilerek, buradaki soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Bursa'da Çiftlik Bank'ın el konulan araçları çiftliğe park edildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Çiftlik Bank'a ait 34 araçtan 25'i, İnegöl’deki çiftliğe getirilerek, buradaki soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan gerginliğin ardından, güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma sürüyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan İnegöl'ün Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner ekipleri hasar tespiti çalışması yaparken, yaklaşık bin hayvanı da sağlık kontrolünden geçirdi. Bu arada, Çiftlik Bank tabelaları da söküldü.
Türkiye´de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO´su Mehmet Aydın´ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara ise dün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı´nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el koydu.
El konulan araçlardan 25'i dün akşam kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisine getirilerek buraya park edildi.
İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank’a ait araçların İnegöl’de güvenlik altına alındığını bildirdi. Akça, kayyum ataması yapılması ile ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın çalışmasının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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Bursa'da Çiftlik Bank'ın el konulan araçları çiftliğe park edildiBursa'da Çiftlik Bank'ın el konulan araçları çiftliğe park edildi

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