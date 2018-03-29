Bursa’da çıkan AVM yangınında faciadan dönüldü

Bursa’nın merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, faciadan dönüldü. AVM’nin kapalı olması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Zafer Plaza’nın eksi üçüncü katındaki bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yoğun dumanların görüldüğü yangında plaza tamamen dumanlarla kaplandı. Gece geç saat olması nedeniyle AVM’nin kapalı oluşu büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu.
AVM güvenlikleri 110’u arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede çıkan yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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