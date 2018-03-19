Bursa’da çocukların ölüm oyunu kameralara yansıdı

Bursa’da köprülü kavşak inşaatında oynayan çocuklar adeta ölüme meydan okudu.
Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Yalova yolunda yapımı devam eden köprülü kavşak çocukların tehlikeli oyununa sahne oldu. Çocukların kavşak inşaatında ölüme meydan okumaları kameralara saniye saniye yansıdı. Çocukların çıktıkları köprüde rahat tavırları yoldan geçen sürücülerin de dikkatini çekti. Sürücüler korna çalarak çocukları uyarmaya çalıştı, ancak bu bir işe yaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çocukları köprüden indirdi.
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