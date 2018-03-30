Bursa'da 'çoraplı hırsız' yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir ay içerisinde çok sayıda ev ve işyerinden hırsızlık yapan Ş.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlıkları gerçekleştirirken ellerine çorap geçirdiği bildirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde bir şüphelinin evlere girmeye çalıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonunda şüpheli Ş.S. yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin, bir ay içerisinde çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yapan 'çoraplı hırsız' olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin hırsızlık sırasında iz bırakmamak için ellerine erkek çorabı geçirdiği görüldü. Ş.S.'nin park halindeki otomobilinde yapılan aramada da çok sayıda telefon, laptop, ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Ş.S.'nin bir apartman dairesine girmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.
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