Bursa'da damperi açık kamyon köprüye çarptı, 3 kişi yola savruldu

İZNİK/(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde sürücüsünün damperini açık unuttuğu kamyon köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyon içinde bulunan 3 kişi yola araçtan yola savrularak yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İznik-Gemlik karayolunda meydana geldi. Gemlik'te yük indirdikten sonra damperi açık şekilde İznik istikametine giden 42 yaşındaki Sezgin Daş yönetimindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik yol ayrımındaki köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Sezgin Daş ile kamyon içinde bulunan Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna (45) yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleriolay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılardan Sezgin Daş ve Hüseyin Demir'i Yenişehir Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Turna'yı da İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Daş, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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