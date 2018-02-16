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Bursa'da derede kadın cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:52 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Bursa'da bugün Gökdere'de bulunan cesedin,  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever'e (32) ait olduğu belirlendi.

Bursa'da derede kadın cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bursa'da bugün Gökdere'de bulunan cesedin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda evrak memuru olarak çalışan 1 çocuk annesi Nuray Vatansever'e (32) ait olduğu belirlendi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Vatansever'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside, Nuray Vatansever'in vücudunda herhangi bir darp, ateşli silah ve kesici alet izi tespit edilmedi. Bu sabah erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Vatansever'in ölümü ile ilgili soruşturmaya başlandı.
Hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Nuray Vatansever'in ölümü ailesi kadar çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da derede kadın cesedi bulundu (2)Bursa'da derede kadın cesedi bulundu (2)

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