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Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 9 saat önce

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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