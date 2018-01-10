Bursa'da DHKP/C propagandası yapan onunda 3 kişi tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde oturan B.K., M.B., O.G, ve A.A.'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözlatına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.G.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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