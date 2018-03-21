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Bursa’da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da bir evde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta meydana geldi.

Bursa’da bir evde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı bir evde sabah saat 08.30 sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama sonrası ev harabeye dönerken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sabah okula gitmek için sokaktan geçen 2 öğrenci olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken polis olayla alakalı inceleme başlattı.

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