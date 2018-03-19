Bursa'da Edebiyat Müzesi kapılarını açtı

BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi, alanında Türkiye’de ilk ve tek olan Edebiyat Müzesi’ni Misi Mahallesi’nde hizmete açtı. Nazım Hikmet’ten, Yaşar Kemal’e, Orhan Pamuk’tan Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya kadar çok sayıda değerli yazarın el yazmaları ve kişisel eşyalarının bulunduğu müze, Türk Edebiyatı’nın hafızası ve belgeliği niteliği taşıyor.

Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Nilüfer Belediyesi, Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi’ni kente kazandırdı. Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açıldı.

Açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan, Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cegizhan, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerinin yanı sıra Nebil Özgentürk, Metin Celal, Oya Uysal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar katıldı.

ALANINDA TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müzeler kenti olma yolculuğunda üçüncü durağı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. 1999 yılında Nilüfer’i kültür-sanat kenti yapma hedefi koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda hızla ilerlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bir hedef koymak ve bu yolda yılmadan ilerlemek herkesin harcı değildir. Bu inanmaktır. Nilüfer Belediyesi’nin üç temel hedefi, eğitim-bilim, kültür-sanat ve spor kenti olmaktır. Bu projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Türkiye’de tek bir yazara ya da isme adanan müzeler var ama Nilüfer Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla, anlayışıyla, koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye’de alanındaki ilk ve tek müzedir. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak” dedi.

Şair ve yazarların çok özel eser ve eşyalarının da müzede sergilendiğini söyleyen Bozbey, “Burayı ziyaret edenler şair ve yazarların yaşamlarına tanıklık edecek. Yine şair ve yazarların fotoğraf ve biyografileri kitap tutkunlarının dokunurken heyecan duyacakları ilk baskı ve imzalı eserlerle buluşacaksınız. Edebiyat Müzesi, Türk Edebiyatı’nın hafızası ve belgeliği olmanın yanı sıra, düzenlenecek sergiler, şair ve yazarlar adına basılan pul ve ilk gün zarflarıyla Bursa’da yaşayan edebiyatçıların da kendilerine yer bulduğu dinamik ve yaşayan bir yer olacak” diye konuştu.

ÖRNEK OLMALI

Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral da Nilüfer Belediyesi’ne edebiyat dünyasında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Misi’nin kendisini çok etkilediğini söyleyen Aral, bu tür ortamları çok seven Yazar Çetin Altan’ı hatırladıklarını söyledi. PEN 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan da Nilüfer Belediyesi’nin yine zoru başardığını ifade ederek projenin örnek olması dileğinde bulundu. Törende konuşan Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cegizhan da müzenin tarihi doğal güzelliklere sahip Misi’ye çok yakıştığını belirterek, katkı vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Aral, Cegizhan ve Özcan’a Nilüfer’in sembolik anahtarını hediye etti. Başkan Bozbey ve beraberindekiler, açılışı yaptıktan sonra Ayşegül Özmen küratörlüğünde hazırlanan müzeyi gezdi. Açılışa katılanlara günün anısına Aziz Nesin, Gülten Akın ve Vedat Günyol adına basılan özel pullar hediye edildi.

DOĞAN HIZLAN EDEBİYAT MÜZESİ’NE HAYRAN KALDI

Edebiyat Müzesi’nde, kendisiyle özdeşleşen papyonunun yanı sıra, gözlükleri ve el yazmaları yer alan, eleştirmen, gazeteci, yazar Doğan Hızlan da Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’ne hayran kaldı. Edebiyat Müzesi’ni gezerek incelemelerde bulunan Hızlan, böylesine önemli bir değerin edebiyat dünyasına kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesi’ni kutladı.

USTA KALEMLERE DAİR HER ŞEY VAR

Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor. Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 600'e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu, bin 180 adet kataloglama girişi de gerçekleştirildi.