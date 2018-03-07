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Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Bursa’da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı 6 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bursa’da, narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı 6 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 200 polis, önceden tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği ‘Rona’ da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 10 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

1 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
2 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
3 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
4 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
5 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
6 / 6

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da eş zamanlı narkotik operasyonu: 4 gözaltı
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