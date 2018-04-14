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Bursa’da, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek, pompalı silahla bir kişiyi rehin alan adam, rehin aldığı kişiyi ayağından vurdu. O sırada Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alındı. Yaralı ise,

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

IHAAW195100-ASA/14-04-2018 - Bursa’da, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek, pompalı silahla bir kişiyi rehin alan adam, rehin aldığı kişiyi ayağından vurdu. 14.04.2018 19:51:00 TSI NNNN

IHAAW195100-ASA/14-04-2018

- Bursa’da, eşinin çocukları almasına kızıp kayınvalidesinin evini ateşe vererek, pompalı silahla bir kişiyi rehin alan adam, rehin aldığı kişiyi ayağından vurdu. O sırada Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alındı. Yaralı ise, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

14.04.2018 19:51:00 TSI
NNNN

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