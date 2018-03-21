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Bursa'da eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan, bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Ahmet Altın (60), kendisine ait zeytinlikte ölü  bulundu.

Bursa'da eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesi Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan, bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Ahmet Altın (60), kendisine ait zeytinlikte ölü bulundu.
Bugün öğle saatlerinde traktörü ile zeytinliğe giden Ahmet Altın’dan haber alamayan yakınları onu aramaya çıktı. Ahmet Altın, gittiği zeytinlikte traktörün yanında yerde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekibi Ahmet Altın’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri Ahmet Altın’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Altın’ın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Altın’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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Bursa'da eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

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