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Bursa'da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

BURSA'da, gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gülcan A.

Bursa'da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gülcan A. (26), Sultan Ö. (27) ve D.K. (13) adlı kız çocuğu, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın merkez ilçelerinde bazı evlerden soygun yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede, gündüz vakti gerçekleştirilen soygunlarda, evlerin kapılarının kredi kartı ve film tableti kullanılarak açıldığını, para ve değerli eşyaların çalındığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan Gülcan A., Sultan Ö. ve D.K. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

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