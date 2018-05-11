HABER

Bursa'da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

BURSA'da, gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gülcan A.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gülcan A. (26), Sultan Ö. (27) ve D.K. (13) adlı kız çocuğu, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa'nın merkez ilçelerinde bazı evlerden soygun yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede, gündüz vakti gerçekleştirilen soygunlarda, evlerin kapılarının kredi kartı ve film tableti kullanılarak açıldığını, para ve değerli eşyaların çalındığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan Gülcan A., Sultan Ö. ve D.K. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldıİstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar! Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.